Двух пострадавших в ДТП с грузовиком деблокировали и спасли во Владимирской области.
Сегодня в ...
Двух пострадавших в ДТП с грузовиком деблокировали и спасли во Владимирской области.
Сегодня в Гусь-Хрустальном районе в 12 часов 53 минуты на дороге Владимир-Гусь-Хрустальный у деревни Побойки грузовик столкнулся с легковым автомобилем, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.
Пострадали водитель и пассажир легкового авто, которых деблокировали и передали врачам.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.