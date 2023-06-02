Двух пострадавших в ДТП с грузовиком деблокировали и спасли во Владимирской области. Сегодня в ...

Двух пострадавших в ДТП с грузовиком деблокировали и спасли во Владимирской области.Сегодня в Гусь-Хрустальном районе в 12 часов 53 минуты на дороге Владимир-Гусь-Хрустальный у деревни Побойки грузовик столкнулся с легковым автомобилем, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Пострадали водитель и пассажир легкового авто, которых деблокировали и передали врачам.Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.