Средства Фонда пойдут на замену оборудования в многоквартирных домах со спецсчетами.

«Фонд развития территорий» выделил 15 млн рублей на замену владимирских лифтов. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.Напомним, что в прошлом году Владимир получил из облбюджета 35 млн рублей на замену 11 подъёмников. Общая стоимость комплектующих и работ составила 66 млн рублей.Средства Фонда пойдут на замену оборудования в многоквартирных домах со спецсчетами. В начале 2023 года количество лифтов, которые требуется обновить, достигало 590.