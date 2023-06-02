Возобновление производства этой модели обсуждается на условиях привлечения технологического партнера.

"Группа ГАЗ" может возродить выпуск "Волги" к лету 2024 года, заявил глава Минпромторга, вице-премьер РФ Денис Мантуров."Думаю, что потребуется время, коллеги говорят, что освоение новой модели занимает где-то восемь-девять месяцев. <...> В ближайшее время они планируют определиться с технологическим партнером. К следующему лету, я думаю", – приводит ТАСС его слова.Как подчеркнул Мантуров, контрольным технологическим партнером станет российская компания.Ранее сообщалось, что "Группа ГАЗ" планирует выпустить серию автомобилей "Соболь NN". Проект реализуют с помощью льготного займа в 828 миллионов рублей у Фонда развития промышленности. Общая сумма инвестиций "Группы ГАЗ" составит 3,25 миллиарда рублей.