За последние 10 дней из 33-го региона в войска уехали более 100 контрактников.

Из Владимирской области в зону СВО отправилась очередная команда добровольцев. Судя по снимкам, предоставленных правительством, она состоит из 13 человек. Все новобранцы подписали контракты с Минобороны.Как сообщили в пресс-службе Белого дома, новую группу бойцов 2 июня проводили ветераны, чиновники, друзья и родные.«Решение идти принял сам, никто меня не принуждал, не заставлял. Родные и близкие меня в этом поддержали. За нашу российскую армию! За наших ребят!» - прокомментировал Раду Болдуреску.Сначала бойцов ждут тренировки в учебных подразделениях, где им помогут приобрести навыки обращения с оружием, познакомят с новыми видами вооружений и тактикой ведения боёв. После учебки их отправят в зону СВО.Добавим, что за последние 10 дней из 33-го региона в войска уехали более 100 контрактников.