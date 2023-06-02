После того, как суд отказал Максиму Галкину* в снятии статуса иноагента, ситуация с жизнью Пугачевой и ее семьи не изменилась.

После того, как суд отказал Максиму Галкину* в снятии статуса иноагента, ситуация с жизнью Пугачевой и ее семьи не изменилась.Сегодня Замоскворецкий суд Москвы отказал сразу нескольким российским звездам в снятии статуса иноагента. Среди тех, кто подавал просьбу избавиться от этого позорного клейма, был муж певицы Аллы Пугачевой Максим Галкин*. Однако и он остался ни с чем. Суд нашел справку о деятельности Галкина*, и как выяснилось, его готовили в центре "Э". А это значит, что свои концерты за рубежом юморист проводит под иностранным влиянием, сообщает.Впрочем, отказ в снятии статуса иноагента Галкину* никак не скажется на жизни самой Пугачевой. Примадонна так и будет периодически наездами появляться в России. Кроме того, звездное семейство не намерено продавать свой замок в деревне Грязь. Слишком многое в их жизни связано с этим насиженным местом. Да и продавать его придется по заниженной цене, так как это нестандартное жилье. Безусловно, вложено в него гораздо больше, чем оно стоит."Продать его — как продать часть жизни. Пугачева решительно против. Семья не станет этого делать, во всяком случае, в ближайшем будущем", – объяснил источник "МК".Также источник из близкого окружения Пугачевой и Галкина* заявил, что Примадонна не считает себя зависимой от ситуации и еще обязательно вернется на родину. Пугачева считает, что она никому ничего не должна.* – признан иноагентом по решению Минюста РФ.