Помогаем выбрать вентилятор, который подарит прохладу в летний зной.

Помогаем выбрать вентилятор, который подарит прохладу в летний зной.Синоптики предсказали, что лето, которое только что вступило в свои права, станет невероятно жарким за последние 150 лет. Многие регионы России столкнутся с 40 градусной жарой. Как же спастись от летней жары тем, у кого не установлен кондиционер? Выходом станет покупка вентилятора.Для того, чтобы выбрать идеальный вентилятор, следует определиться, прибор какого форм-фактора вы хотите приобрести. Будет ли это стандартная модель на длинной ножке, либо настольный мини-вариант? Или, может быть, к интерьеру вашей квартиры подойдет только вертикальная колонна? Кроме того, разумеется, есть и совсем миниатюрные модели, которые работают от батарейки или при подключении к компьютеру.После этого решите, какой рабочий тип механизма вам больше подойдет. Самый распространенным типом является тот, который оснащен осевым механизмом. Это привычные всем нам лопасти, защищенные при помощи металлической сетки и оборудованные поворотным механизмом.Более современные модели имеют радиальный тип, при котором воздух выталкивается из корпуса прибора в нескольких различных направлениях, а также турбинный. Лопасти у них отсутствуют, а нагнетаемый из стильного корпуса воздух охлаждает комнату сильным и постоянным потоком.Далее стоит проверить качество и функциональность прибора. Проверьте качество конструкции, минимальную и максимальную высоту, а также количество имеющихся программ. Кроме того, Также убедитесь в устойчивости вентилятора и его безопасности: желательно, чтобы он был оборудован защитой от перегрева.Напоследок изучите его мощность и управляемость. Важно понять, хватит ли силы вентилятора для того, чтобы охладить выбранная вами помещение, а также то, можно ли его включить или выключить вентилятор при помощи пульта или приложения на смартфоне.