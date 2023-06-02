Родственники и поклонники не забывают про Олега Табакова после смерти.

Родственники и поклонники не забывают про Олега Табакова после смерти.Знаменитый актер скончался еще в 2018 году. Для многих новость об уходе звезды театра и кино стала настоящим шоком. Но очевидно, что тяжелее всех эту утрату переносили близкие Олега Табакова: дети, внуки и жена Марина Зудина.Пять лет прошло с тех пор, как артист покинул этот мир. К счастью, никто о нем не забывает, а родственники то и дело напоминают о нем россиянам. Став вдовой, супруга режиссера так и не обрела новую любовь. Кажется, что ее сердце до сих пор принадлежит покойному актеру. Такой вывод можно сделать из публикации Марины Зудиной в социальных сетях.Звезда показала архивный снимок в своем профиле, на котором запечатлен счастливый момент для семейства. В кадре – еще живой Олег Табаков с наследниками Павлом и Марией на мероприятии. Эту фотографию вдова опубликовала не случайно. В День защиты детей она решила обратиться к россиянам с довольном интересным предложением.Марина Зудина поделилась идеей о переименовании этого праздника. "И пусть вместо Всемирного дня защиты детей будет Всемирный день любви и заботы о детях!" – написала народная артистка. Она объяснила, что подрастающее поколение не придется защищать, если их будут любить и окружать заботой. Поклонники, правда, никак не отреагировали на предложение актрисы. Но зато поспешили осыпать комплиментами покойного режиссера и его наследников."Какие чудесные! Какие вы красивые!", – написали об Олеге Табакове и детях россияне.