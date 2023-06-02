Искусственный интеллект назвал главные черты, которые помогают женщинам становиться отличными руководителями.

Искусственный интеллект назвал главные черты, которые помогают женщинам становиться отличными руководителями.Психологи из Великобритании провели исследование и доказали, что руководство коллективом дается женщинам куда лучше, чем мужчинам. Благодаря личностным качествам у представительниц прекрасной половины человечества есть больше шансов стать по-настоящему хорошими лидерами. Нейросеть ответила, какие черты дают женщинам-руководителям преимущество.Если верить искусственному интеллекту, становиться отличными боссами женщинам помогают несколько главных качеств. Хороший руководитель должен обладать развитой эмпатией, быть коммуникабельным, мотивированным и решительным, а также уметь работать в режиме мультизадачности. Зачастую эти черты развиты лучше именно у женщин.Телеканал , ссылаясь на нейросеть, пишет, что женщины, как правило, лучше понимают чувства и потребности других. Эта способность помогает руководителям выстраивать на работе комфортную атмосферу и эффективнее управлять подчиненными. Кроме того, женщинам чаще свойственна коммуникабельность, благодаря которой выстраивать отношения с клиентами и командой намного легче.Также отмечается, что женщины способны проявить стойкость в непростых ситуациях и могут организовать себя в условиях многозадачности. Зачастую у них хорошо получается сохранять мотивацию и достигать благодаря этому поставленных целей.