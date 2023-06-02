Роль Ариэль в новом фильме Русалочка исполнила чернокожая актриса Холли Бэйли.

Роль Ариэль в новом фильме "Русалочка" исполнила чернокожая актрисаХолли Бэйли.В конце мая 2023 года на мировые экраны вышла американская музыкальная фантазия "Русалочка". Классический сюжет основан на знаменитой сказке Андерсена, вот только в ремейке одноименного мультфильма главная роль досталась чернокожей актрисе Холли Бэйли. Она сыграла Ариэль.Диснеевских принцесс и раньше играли чернокожие актрисы – вопрос не в цвете кожи. Многие поклонники кино остались недовольны исторической недостоверностью фильма, ведь оригинальный сценарий написан в XIX веке, а события сказки происходят в Европе.Кинокритик Сергей Сычев уверен, что создатели фильма "Русалочка" смогли использовать скандальную реакцию зрителей в качестве рекламы. Появление чернокожей актрисы в роли Ариэль он назвал главным плюсом кинокартины.По словам эксперта, мало кто представлял, как Холли Бэйли может сыграть русалочку. Многим казалось, что создатели ленты приняли такое решение ради решения не творческих а конъюнктурных задач, уточнил кинокритик в интервью ."И сейчас, когда фильм вышел, увидев его, можно сказать, что, действительно, эта актриса — это идеальная русалочка", — добавил эксперт. Он также подчеркнул, что исполнительница главной роли в фильме "Русалочка" прекрасно справилась с музыкальными партиями.