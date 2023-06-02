Ко Дню защиты детей в Доме ребенка женской колонии Судогодского района открыли соляную...

Ко Дню защиты детей в Доме ребенка женской колонии Судогодского района открыли соляную пещеру.Большой праздник прошел и в Доме ребенка в женской колонии в Судогодском районе. Ко Дню защиты детей там открыли соляную пещеру. Это подарок малышам от фонда помощи осужденным и лично правозащитника Александра Гезалова. С подробностями Вера Куликова.Пещера, в которой страшно, полезно побыть. Полечить горлышко, носик и просто расслабиться. Такие комнаты галотерапии есть в детских садах, в поликлиниках, санаториях, но для учреждений системы ФСИН это во всех смыслах - открытие.Александр Гезалов, писатель, общественный деятель, руководитель общественной организации "Равновесие":- Мы решили, что надо еще что-такое для здоровья. И посоветовавшись с Управлением, с главным врачом, было принято решение, что мы откроем соляную пещеру, которая на мой взгляд, крайне важна для детей, которые находятся вот в закрытом пространстве в летнее время. Они же на юг не выезжают на санаторно-курортное лечение.И вот мы решили, что мы соберем средства и такую возможность для детей предоставим.Малышам, которые не по своей вине оказались за колючей проволокой, помощь гораздо нужнее. Известный общественный деятель Александр Гезалов прошел суровую школу. Вырос в детском доме. Став взрослым, Гезалов решил помогать беззащитным. Дом ребенка в Головинской колонии опекает уже в течение 10 лет. Мебель, сенсорная комната, логопедический класс, детская площадка приобретены при его участии. В Доме ребенка сейчас находится двадцать два ребенка. От нуля до трех лет.Надежда Ткаченко, педагог Дома ребенка:- Это очень важно для здоровья детей, в том плане что, во-первых, расслабляет, ларингические какие-то заболевания, нервные даже заболевания лечат. Многие аспекты затрагиваются в этом моменте.Людмила Мунина осужденная. В колонии полтора года. В рабочее время она - нянечка для всех, в личное - для своего малыша. Людмиле разрешили совместное проживание с дочкой.Людмила Мунина, осужденная:- Я думаю многим даже может быть и лучше, потому что здесь их правильно и кормят, хорошо кормят,за ними ухаживают, к ним хорошо относятся, с ними занимаются. В принципе от обычного детского сада на воле, который находится, не особо сильно отличается.Едет поезд грузовой что же он везет с собой.В празднике по случаю Дня защиты детей приняли участие уполномоченный по правам человека Людмила Романова и детский омбудсмен Юлия Раснянская. Они провели прием осужденных.Юлия Раснянская, уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области:- Для меня было важно пообщаться с человеком. Почувствовать как человек эмоции, дальше видит развитие той ситуации , с которой они столкнулись, как чувствуют себя дети.Вопросы здравоохранения - взрослых и детей - осужденные обсудили с Людмилой Романовой.Людмила Романова, уполномоченный по правам человека во Владимирской области:- В течение ближайших двух недель уже начнется конкретная работа по каждому из обращений для того, чтобы право на охрану здоровья ни в коем случае не было нарушено. И женщины получали необходимые лекарства.А добрый волшебник Александр Гезалов пообещал, что в скором будущем на детской площадке в Доме ребенка появится мягкое покрытие. Где бы то ни было, дети должны быть в безопасности.Вера Куликова, Алексей Ковалев. Вести-Владимир.