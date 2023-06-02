Ко Дню защиты детей в Доме ребенка женской колонии Судогодского района открыли соляную...
Ко Дню защиты детей в Доме ребенка женской колонии Судогодского района открыли соляную пещеру.
Большой праздник прошел и в Доме ребенка в женской колонии в Судогодском районе. Ко Дню защиты детей там открыли соляную пещеру. Это подарок малышам от фонда помощи осужденным и лично правозащитника Александра Гезалова. С подробностями Вера Куликова.
Пещера, в которой страшно, полезно побыть. Полечить горлышко, носик и просто расслабиться. Такие комнаты галотерапии есть в детских садах, в поликлиниках, санаториях, но для учреждений системы ФСИН это во всех смыслах - открытие.
Александр Гезалов, писатель, общественный деятель, руководитель общественной организации "Равновесие":
- Мы решили, что надо еще что-такое для здоровья. И посоветовавшись с Управлением, с главным врачом, было принято решение, что мы откроем соляную пещеру, которая на мой взгляд, крайне важна для детей, которые находятся вот в закрытом пространстве в летнее время. Они же на юг не выезжают на санаторно-курортное лечение.И вот мы решили, что мы соберем средства и такую возможность для детей предоставим.
Малышам, которые не по своей вине оказались за колючей проволокой, помощь гораздо нужнее. Известный общественный деятель Александр Гезалов прошел суровую школу. Вырос в детском доме. Став взрослым, Гезалов решил помогать беззащитным. Дом ребенка в Головинской колонии опекает уже в течение 10 лет. Мебель, сенсорная комната, логопедический класс, детская площадка приобретены при его участии. В Доме ребенка сейчас находится двадцать два ребенка. От нуля до трех лет.
Надежда Ткаченко, педагог Дома ребенка:
- Это очень важно для здоровья детей, в том плане что, во-первых, расслабляет, ларингические какие-то заболевания, нервные даже заболевания лечат. Многие аспекты затрагиваются в этом моменте.
Людмила Мунина осужденная. В колонии полтора года. В рабочее время она - нянечка для всех, в личное - для своего малыша. Людмиле разрешили совместное проживание с дочкой.
Людмила Мунина, осужденная:
- Я думаю многим даже может быть и лучше, потому что здесь их правильно и кормят, хорошо кормят,за ними ухаживают, к ним хорошо относятся, с ними занимаются. В принципе от обычного детского сада на воле, который находится, не особо сильно отличается.
Едет поезд грузовой что же он везет с собой.
В празднике по случаю Дня защиты детей приняли участие уполномоченный по правам человека Людмила Романова и детский омбудсмен Юлия Раснянская. Они провели прием осужденных.
Юлия Раснянская, уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области:
- Для меня было важно пообщаться с человеком. Почувствовать как человек эмоции, дальше видит развитие той ситуации , с которой они столкнулись, как чувствуют себя дети.
Вопросы здравоохранения - взрослых и детей - осужденные обсудили с Людмилой Романовой.
Людмила Романова, уполномоченный по правам человека во Владимирской области:
- В течение ближайших двух недель уже начнется конкретная работа по каждому из обращений для того, чтобы право на охрану здоровья ни в коем случае не было нарушено. И женщины получали необходимые лекарства.
А добрый волшебник Александр Гезалов пообещал, что в скором будущем на детской площадке в Доме ребенка появится мягкое покрытие. Где бы то ни было, дети должны быть в безопасности.
Вера Куликова, Алексей Ковалев. Вести-Владимир.