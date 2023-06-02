Компания Т Плюс организовала экологический праздник для детей. Специально ко Дню защиты детей и...

Компания "Т Плюс" организовала экологический праздник для детей.Специально ко Дню защиты детей и фестивалю художественной гимнастики "Майя" компания "Т Плюс" организовала праздник по теме "Экологическая грамотность и детская энергобезопасность". Подробности — далее.- Они помогут в награждении наших победителей.Капелька и Теплославик - экологические герои компании Т - Плюс - вручают награды воспитанникам Владимирской школы олимпийского резерва. Юные гимнастки поразили воображение зрителей яркими номерами. Среди них будущие олимпийские чемпионки, уверены тренеры. Детей нужно поддерживать и радовать.Дмитрий Юдин, директор СШОР №5:- Сегодня при проведении праздника нам помогает администрация города Владимира и компания Т-Плюс, которая предоставляет подарки и организует праздник для детей.Время летних каникул - это всегда приключения. Чтобы они были весёлыми и безопасными, детям рассказали о правилах поведения на улице и в быту. Как пользоваться электроприборами, вести себя вблизи опасных энергообъектов и беречь экологию.Елена Котелевец, руководитель регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" г. Владимира:- Наши уроки безопасности проводятся в весёлой игровой форме, где наши аниматоры рассказывают детям где опасно гулять, где не стоит наступать и как дома пользоваться электроприборами.Детям такие уроки только в радость. В игре информация воспринимается легче и с удовольствием. Каждый из них - уже чемпион. Но здесь навыки спортсмена и серьёзность уходят на второй план и детвора просто резвится.Анастасия, гимнастка:- Играли, танцевали. Интересно, весело.- А принимать будете ещё участие?- Да!Энергетики на регулярной основе проводят уроки детской энергобезопасности и экологической грамотности, выезжают в школы и летние лагеря, организовывают анимационные и тематические площадки для детей на городских праздниках. Поэтому, у маленьких горожан обязательно будет возможность узнать что-то новое и снова встретиться с Капелькой и Теплославиком.Ольга Яцык, Андрей Синягин, "Вести-Владимир"