Компания Т Плюс организовала экологический праздник для детей.
Специально ко Дню защиты детей и...
Компания "Т Плюс" организовала экологический праздник для детей.
Специально ко Дню защиты детей и фестивалю художественной гимнастики "Майя" компания "Т Плюс" организовала праздник по теме "Экологическая грамотность и детская энергобезопасность". Подробности — далее.
- Они помогут в награждении наших победителей.
Капелька и Теплославик - экологические герои компании Т - Плюс - вручают награды воспитанникам Владимирской школы олимпийского резерва. Юные гимнастки поразили воображение зрителей яркими номерами. Среди них будущие олимпийские чемпионки, уверены тренеры. Детей нужно поддерживать и радовать.
Дмитрий Юдин, директор СШОР №5:
- Сегодня при проведении праздника нам помогает администрация города Владимира и компания Т-Плюс, которая предоставляет подарки и организует праздник для детей.
Время летних каникул - это всегда приключения. Чтобы они были весёлыми и безопасными, детям рассказали о правилах поведения на улице и в быту. Как пользоваться электроприборами, вести себя вблизи опасных энергообъектов и беречь экологию.
Елена Котелевец, руководитель регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" г. Владимира:
- Наши уроки безопасности проводятся в весёлой игровой форме, где наши аниматоры рассказывают детям где опасно гулять, где не стоит наступать и как дома пользоваться электроприборами.
Детям такие уроки только в радость. В игре информация воспринимается легче и с удовольствием. Каждый из них - уже чемпион. Но здесь навыки спортсмена и серьёзность уходят на второй план и детвора просто резвится.
Анастасия, гимнастка:
- Играли, танцевали. Интересно, весело.
- А принимать будете ещё участие?
- Да!
Энергетики на регулярной основе проводят уроки детской энергобезопасности и экологической грамотности, выезжают в школы и летние лагеря, организовывают анимационные и тематические площадки для детей на городских праздниках. Поэтому, у маленьких горожан обязательно будет возможность узнать что-то новое и снова встретиться с Капелькой и Теплославиком.
Ольга Яцык, Андрей Синягин, "Вести-Владимир"