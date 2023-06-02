Хуже всего ситуация в Новокузнецке и Тольятти.

Хуже всего ситуация в Новокузнецке и Тольятти.Краснодар занимает первое место среди российских городов по количеству квартир в новостройках. На локальном первичном рынке в продаже находится 534 квартиры на каждые 10 тыс. жителей. За последние два года данный показатель увеличился в три раза.Второе место занимает Тюмень, где на каждые 10 тыс. горожан приходится 213 лотов, третье – Ростов-на-Дону с 200 лотами.В Сочи в продаже 155 квартир в новостройках, в Санкт-Петербурге – 78 квартир, в Казани – 69 квартир.Несмотря на большие объемы предложения на столичном рынке, Москва значительно отстает от лидера рейтинга. Здесь на каждые 10 тыс. жителей в продаже находится лишь 49 лотов.Минимальное предложение зафиксировано в Новокузнецке (7 квартир), Тольятти (9 квартир) и Курске (13 лотов).