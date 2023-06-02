КОНЦЕРТ Дмитрий Колдун Свой 38-ой день рождения и 20-летие работы на сцене Дмитрий Колдун отметит большим концентом Дмитрий Колдун: 20/38. В сопровождении живого музыкального бэнда ..

КОНЦЕРТДмитрий КолдунСвой 38-ой день рождения и 20-летие работы на сцене Дмитрий Колдун отметит большим концентом "Дмитрий Колдун: 20/38". В сопровождении живого музыкального бэнда прозвучат любимые и новые хиты. Харизма и обаяние, проникновенный вокал, мелодии сердца – это музыкальный знак качества, проверенный годами.11 июня, Lюstra Bar.КИНО"Кино на "Стрелке"El Capulco совместно с Summer Cinema by KION открывает киносезон под открытым небомна Болотной набережной вцентре Москвы. До конца сентября зрители за просмотром фильмов смогут продегустировать безалкогольный лагер с витамином D — всех ждет солнечный бар "Стрелка"!Билеты и расписание сайте:МУЗЫКА"Плюс Дача"В этом году летняя программа Яндекс Музыки на Плюс Даче станет территорией персональных музыкальных открытий для каждого гостя. Новые форматы концертов, вечеринок и встреч с артистами помогут гостям открыть для себя новую и переоткрыть уже любимую музыку. Программа откроется симфоническим концертом SLAVA MARLOW. Прозвучат 14 треков в живом исполнении с экспериментальными партиями, которых нет в студийных версиях. Исполнять их артист будет вместе с симфоническим оркестром Opensound Orchestra, который работает с Антоном Беляевым в проекте LAB. В формате эксперимента на сцене в этот вечер будет присутствовать переводчик русского жестового языка, чтобы открыть музыку артиста смогло еще больше людей, в том числе слабослышащие и глухие гости.С 9 июня, Парк им. Горького.КОНЦЕРТХибла ГерзмаваНародная артистка России представит публике новую программу "Опера. Джаз. Музыка кино", включающую в себя как мировые оперные шедевры и джазовые стандарты, так и культовые песни российского и зарубежного кинематографа. Помимо самой Хиблы, в концерте примут участие звезды классики, джаза и эстрады: народная артистка России, "королева джаза" Лариса Долина, ведущий солист Большого театра, известный оперный певец Игорь Головатенко, участница шоу "Голос" и "Три аккорда", харизматичная Мариам Мерабова, популярный певец, композитор и телеведущий Алексей Чумаков, талантливый музыкант и мастер вокальной импровизации Александр Панайотов и другие. Артисты выступят в сопровождении Московского государственного академического симфонического оркестра, за дирижерский пульт встанет заслуженный артист России, дирижер Большого театра Антон Гришанин. Зрителей ждет легкая и стильная музыкальная программа, полная драйва, энергии и головокружительных импровизаций.20 июня, Кремлевский дворец.ТЕЛЕВИДЕНИЕ"Музраскрутка"В этой программе талантливые, амбициозные, но пока ещенеизвестные артисты становятся настоящими звездами. Дорогу в шоу-бизнес им прокладываютгуру музыкальной индустрии, авторитетные продюсеры и артисты со стажем: ВикторДробыш, Иосиф Пригожин, Лолита, Полина Гагарина и многие другие. В это воскресенье звезднымэкспертом "Музраскрутки" на МУЗ-ТВ станет композитор, продюсер, автор, заслуженный деятель искусств России – Максим Фадеев. Именитыйпродюсер впервые за долгое время появится на ТВ, оценит клипы шести молодыхартистов и даст конструктивную критику каждой музыкальной работе. В кульминациипрограммы Максим Фадеев выберет фаворита выпуска, чей клип встанет в ротацию наМУЗ-ТВ.4 июня в 12:00, МУЗ-ТВ.ТЕАТР"Час тишины"Герои спектакля – обычные люди, которые когда-то совершили ошибку, и она не дает им покоя. Однажды в квартире Мишеля происходит потоп, сын становится панком и требует, чтобы его называли Факинг Рэт (долбаная крыса), жена хочет объясниться и сознаться в чем-то страшном, о лучшем друге выясняется такое, что лучше бы и не знать. Когда же наступит тот самый час тишины? Пьеса Флориана Зеллера – это комедия про любовь и очищение человеческой души. Про ложь, которая разрушает жизнь, пока мы не сознаемся в ней и про ошибки, которые рано или поздно придется исправлять.3, 4, 5 июня, "Школа современной пьесы"."Ложь"Сколько мы лжем себе и своим близким? Делаем ли мы это из желания защитить любимого человека или защитить себя? Перечисленное таким образом, оно кажется довольно прозаичным, хотя и дает возможность для самодостаточной рефлексии легкой комедии. Белградский Драматический Театр представляет постановку Николы Люци по пьесе Флориана Зеллера. В главной роли – Милош Бикович. Единственный спектакль в Москве!4 июня, театр Российской Армии.СКОРО"Воздух Карелии"Более 40 групп разных форматов и направленийвстретятся со своими зрителями на территории вотчины карельского деда морозаТалвиукко – первого в республике Карелия этно-парка, музее наследия саамов с оленьейфермой и питомником ездовых собак со знаменитыми хаски. Фестиваль возрождаетсяпри поддержке Президентского фонда культурных инициатив. На сцене – "7Б", "Серьга", "Алиса", Гарик Сукачев и множество других любимых исполнителей.16-18 июня.Дмитрий Маликов. 35 лет на сцене.В этом году самая интеллигентная поп-звезда90-х, музыкант с классическим образованием, пианист и композитор, народныйартист Российской Федерации празднует 35-летие творческой деятельности. Именноэтому событию и будет посвящен предстоящий летний концерт музыканта. Певец заранее объявит для поклонников голосование за ихлюбимые песни, которые они хотят услышать на концерте.Артист обещает исполнить даже те композиции, которые он редко поет в последнеевремя – если за них проголосуют зрители. Зрители смогут окунуться в романтическую атмосферу и потанцеватьпод любимые песни.24 июня, "Зеленый театр" ВДНХ.Сергей ТрофимовПо многочисленнымпросьбам поклонников в этот вечер музыкант представит программу из ужеполюбившихся всем песен. Артист приглашает провести летний вечер в теплойдружеской атмосфере под любимые хиты, которые уже давно стали народными. "Уникальный летний формат концерта на фоне сказочно красивогоамфитеатра уже который год подряд доставит поклонникам большое удовольствие, -обещают организаторы выступления. – Строчкой из песни Сергея Трофимова "и вдругпонимаю — это во мне душа" можно передать всю полноту чувств, которые испытаетзритель в финале вечера.16 июня "Зеленый театр" ВДНХ.