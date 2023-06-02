Порядка 180 организаций готовы принять подростков на работу.
Летом во Владимирской области трудоустроят около двух тысяч школьников. Порядка 180 организаций готовы принять подростков на работу.
Молодёжь займётся озеленением, ремонтом, благоустройством школ и общественных пространств. В период массовых отпусков ребят привлекут к работе на предприятиях. Известно, что 14 девятиклассников будут трудиться контролёрами на Муроммашзаводе.
В каникулы школьники также смогут подрабатывать почтальонами и младшими воспитателями.