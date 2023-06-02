Порядка 180 организаций готовы принять подростков на работу.

Летом во Владимирской области трудоустроят около двух тысяч школьников. Порядка 180 организаций готовы принять подростков на работу.Молодёжь займётся озеленением, ремонтом, благоустройством школ и общественных пространств. В период массовых отпусков ребят привлекут к работе на предприятиях. Известно, что 14 девятиклассников будут трудиться контролёрами на Муроммашзаводе.В каникулы школьники также смогут подрабатывать почтальонами и младшими воспитателями.