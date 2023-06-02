Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон достиг возраста ухода на покой. Молитвенно желаю Вам...

Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон достиг возраста ухода на покой."Молитвенно желаю Вам крепости сил, радости о Господе и Его щедрой помощи в дальнейшем архипастырском служении", - говорится в поздравлении от Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 75-летием, которое владыка Тихон (Емельянов).В связи с этим юбилеем владимирский митрополит награжден церковным орденом Серафима саровского I степени.Напомним, что по достижении 75-летнего возраста все архипастыри РПЦ автоматически подают прошение об "уходе на покой" (на пенсию, говоря гражданским языком). Однако на деле это может произойти только годы спустя. Когда удовлетворить это прошение Патриархия решает сама.Фото ГТРК "Владимир"