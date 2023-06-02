Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон отмечает 75-летний юбилей. Владыка руководит Владимирской епархией с 2019 года. «Молитвенно желаю вам крепости сил, радости о Господе и Его щедрой ..

Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон отмечает 75-летний юбилей. Владыка руководит Владимирской епархией с 2019 года.«Молитвенно желаю вам крепости сил, радости о Господе и Его щедрой помощи в дальнейшем архипастырском служении», — говорится в поздравлении от Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.