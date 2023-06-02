Торги выиграла компания «Акместрой».

Московская фирма отреставрирует торговые ряды в Суздале за 432 млн рублей. Торги выиграла компания «Акместрой».Тендер состоялся с третьего раза. На первые два электронных аукциона никто не заявился.Подрядчик усилит фундамент, отремонтирует стены, перекрытия и крышу, заменит коммуникации, а также восстановит двор. После окончания работ власти намерены открыть внутри памятника архитектуры Всероссийский центр народных художественных промыслов и музей-ярмарку мастеров.Выполнить свои обязательства москвичи должны к 1000-летию древнего города.