Подведены итоги января-мая.

За январь-май 2023 года с вокзалов и станций Горьковской железной дороги отправились около 14,3 млн пассажиров — это на 11,7% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба магистрали.Поездами дальнего следования воспользовались около 3,2 млн человек (+17,9%), пригородными электричками — больше 11,1 млн пассажиров (+10%).За пять месяцев пассажирооборот составил больше 3,5 млрд пасс-км (+15,3%), из них в пригородном сообщении — свыше 497 млн пасс-км (+16,3%), а в дальнем следовании — более 3 млрд пасс-км (+15,1%).Только за май в поездки по железной дороге отправились около 3,5 млн пассажиров (+8,1% по сравнению с маем 2022 года). При этом 741 тысяча человек выбрала поезда дальнего следования (+8,5%), а более 2,7 млн воспользовались электричками (+8%).В мае пассажирооборот составил больше 828 млн пасс-км (+4,8%), из них в пригородном сообщении — свыше 118 млн пасс-км (+10,2%), а в дальнем следовании — более 710 млн пасс-км (-2,7%).