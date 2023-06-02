В городе состоится ярмарка мастеров.

В Суздале в Музее деревянного зодчества состоится праздник народных ремёсел. Участники будут плести венки, кататься на старинных каруселях и водить хороводы.Как сообщает пресс-служба ВСМЗ, мероприятие состоится 3 июня. Для гостей организуют ярмарку мастеров. Для собравшихся выступят фольклорные коллективы «Радуница» и «Надея».Для детей проведут мастер-классы и игровые представления. Будет открыта площадка со старинными аттракционами, которые построены по чертежам 17-18 веков. Все желающие смогут покататься русских круглых качелях, попробовать свои силы в боях на мешках на бревне.