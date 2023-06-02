Как продуктивно и мирно выйти из любой ссоры с отпрыском.

Как продуктивно и мирно выйти из любой ссоры с отпрыском.Многие с ужасом могут вспомнить моменты своего детства, когда из-за плохого поведения отец или мать хватались за ремень. К счастью, современные родители стали больше задумываться о психологической атмосфере в семье и психологическом же состоянии своих отпрысков.Психологи, к трудам которых обратились журналисты портала , убеждают не поднимать руку на ребенка. Физическое воздействие не заставит чадо резко стать лучше, а лишь спровоцирует ухудшение отношений и успеваемости в учебе, а также повышение уровня агрессии.Кроме того, ссора с ребенком, которая закончилась применением физической силы, может повлечь за собой травмы и даже заболевания в будущем, предупреждают эксперты ВОЗ.Как же правильно решить конфликт с ребенком? В первую очередь следует отказаться от угроз, наказаний и нравоучений. Вместо этого следует подробно объяснить своему наследнику, какие последствия могут быть вызваны его поведением. Далее стоит напомнить, что за свою жизнь ответственен только он: каждый неправильный поступок закладывают фундамент его будущего. После этого вместе с ребенком обсудить пути решения конфликта и нивелировать проблему совместными усилиями.