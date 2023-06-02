Специалист предупредила об опасности внезапных обмороков и перечислила проблемы, о которых они могут свидетельствовать.

Специалист предупредила об опасности внезапных обмороков и перечислила проблемы, о которых они могут свидетельствовать.Неожиданный обморок – серьезный звоночек, на который ни в коем случае не стоит закрывать глаза. При потере сознания, пусть даже кратковременной, необходимо обязательно обратиться к врачу и пройти медицинское обследование. По словам специалиста, это состояние может говорить об опасном заболевании.Как пишет , об опасности внезапных обмороков предупредила врач-невролог Елена Царева. Если верить доктору, кратковременная потеря сознания может свидетельствовать о резком скачке давления, нарушениях ритма сердца и заболеваниях этого органа, а также быть признаком инсульта.Кроме того, специалист отметила, что неожиданные обмороки могут случаться у страдающих сахарным диабетом. Также существует вид эпилепсии, проявляющийся исключительно внезапными потерями сознания. Как бы там ни было, гадать и заниматься самолечением не стоит. При возникновении обморока необходимо как можно скорее обследоваться у врача и установить причину. "Любой обморок является поводом для обследования", – заключила врач-невролог Елена Царева.