Филипп Киркоров похвалился достижениями своего сына Мартина.

Филипп Киркоров похвалился достижениями своего сына Мартина.Не только Наташа Королева решила поработать с дизайнером Аникой Керимовой для выпуска своей коллекции. Стало известно, что посотрудничать с модным домом решил и Филипп Киркоров.Правда, не сам он взялся за планшет и карандаши, а подарил эту возможность своему 10-летнему сына Мартину. Все дело в том, что мальчик вот уже несколько лет серьезно увлекается рисованием. Это хобби настолько обуяло мальчика, что тот забыл о конструкторах и футболе, на который возлагал большие надежды его отец.В итоге, по справедливости оценив старания наследника, Филипп Киркоров дал добро. После этого Мартин сел рисовать платья для прекрасной половины человечества, а отец подготовил для него сюрприз.И вот, стало известно, что сын Филиппа Киркорова создал модную коллекцию, по эскизам которой Аника Керимова отшила некоторое количество образов. Показ состоится 29 июня, в день рождения сына Филиппа Киркорова.Мартин, утверждает отец, очень талантлив. Помогает ему и живая детская фантазия, которая пока что не знает границ и предрассудков. Взрослым, утверждает Филипп Киркоров, такие блистательные идеи в голову придти не смогут."Не вещи, а произведения искусства", – хвалится трудами своего отпрыска Филипп Киркоров.