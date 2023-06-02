Геронтолог обнародовал результаты экспериментов. По его словам, оргазмы имеют уникальное влияние на человеческий организм.

Геронтолог обнародовал результаты экспериментов. По его словам, оргазмы имеют уникальное влияние на человеческий организм.В ходе исследований ученые выяснили, что мужчины могут прожить дольше на восемь лет, если получают примерно 700 оргазмов в год. Научным открытием с Lenta.ru поделился врач Соловьев.Он пояснил, что специалисты выявили эту зависимость, наблюдая за состоянием 900 человек в возрасте от 45 до 59 лет. Как отмечает , максимально отчетливая взаимосвязь продолжительности жизни и кульминаций сексуального наслаждения была выявлена среди мужчин с ишемией сердца."Оргазм помогает жить дольше, это правда", — подчеркнул медик. Женщин это тоже касается, однако для них играет роль не количество оргазмов, а их мощность. Другими словами, чем сильнее экстаз, тем лучше для здоровья.Рассуждая о пользе оргазмов, не стоит забывать о необходимости контрацепции. Незащищенный половой акт может привести не только к беременности, но и тяжелым венерическим заболеваниям.Напомним, ранее "Дни.ру" писали о том, как женщине ярко достичь оргазма. Звезда фильмов для взрослых говорить со своим партнером о сексе накануне интимной близости и в ее процессе. По словам знаменитости, это помогает раскрепоститься и лучше чувствовать друг друга.