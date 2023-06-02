Поезд будет ходить ежедневно.

Новый скоростной электропоезд «Ласточка» с 1 июня начал курсировать через Владимирскую область между Нижним Новгородом и Иваново.По словам начальника Горьковской железной дороги Сергея Дорофеевского, время в пути между городами теперь уменьшилось почти в два раза по сравнению с обычными поездами.Поезд будет ходить ежедневно. Время в пути – 3 часа 10 минут. Отправление из Нижнего Новгорода в 19.07, прибытие в Ковров в 21.02, а в Иваново - в 22.17. Из Иванова «Ласточка» отправляется в 06.55. В Коврове она будет в 08.08, а в Нижнем Новгороде - в 10.05. Также предусмотрены остановки в Дзержинске и Шуе.