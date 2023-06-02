Председатель ЖСК присвоил более 500 тысяч рублей во Владимирской области.
Установлено, что в...
Председатель ЖСК присвоил более 500 тысяч рублей во Владимирской области.
Установлено, что в период с 2017 - 2020 годы житель мурома в должности председателя ЖСК, систематически присваивал деньги ЖСК предлогом оплаты бухгалтера и покупки стройматериалов для нужд кооператива. В общей сложности на сумму более полумиллиона рублей, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.
Его дело рассмотрит Муромский горсуд, обвиняемому грозит до 6 лет за решеткой.
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