Предприятия используют отечественные материалы и компоненты.

Предприятия используют отечественные материалы и компоненты.В первом квартале 2023 года количество произведенных станков для металлообработки в Москве увеличилось в 2,2 раза. Об этом в своем сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Они позволяют создавать изделия разной формы и размеров – крайне необходимые для автомобильных, строительных, аэрокосмических, электронных предприятий", – рассказал градоначальник.Собянин уточнил, что в прошлом году началось производство компактных фрезерных станков, разработанных московской компанией. Установки требуют меньше времени на обслуживание, при этом они выполняют большинство операций по металлообработке.Более 70% материалов и компонентов в таких станках отечественные. Они стоят на 30-50% дешевле зарубежных аналогов.По словам Собянина, ежегодно можно выпускать несколько десятков станков. Это дает дополнительный стимул для развития критически важных отраслей, отметил мэр.В индустриальном парке "Руднево" российских банкоматов. Московская компания может производить до 15 тысяч устройств в год с перспективой увеличения в два раза.