Прокуратура Владимирской области взяла на контроль готовность лагеря «Икар» к открытию сезона...
Прокуратура Владимирской области взяла на контроль готовность лагеря «Икар» к открытию сезона летнего детского отдыха.
Первый заместитель прокурора области Андрей Владимирович Жугин провел проверку готовности загородного оздоровительного лагеря «Икар» в Собинском районе к открытию сезона летнего детского отдыха.
В проверочных мероприятиях приняли участие сотрудники прокуратуры области, Управления Роспотребнадзора, МЧС региона, директор лагеря.
В ходе проверки установлено, что на территории лагеря имеются предметы, представляющие опасность для детей: камни, торчащие трубы, необработанные пни. А также в корпусах поврежден пол, тумбочки требуют ремонта. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.
Кроме того, зафиксированы нарушения требований пожарной безопасности: пожарные рукава не подсоединены к источнику.
Прокуратура Владимирской области взяла на контроль устранение всех выявленных нарушений.
Фото пресс-службы прокуратуры Владимирской области.