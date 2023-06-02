Прокуратура Владимирской области взяла на контроль готовность лагеря «Икар» к открытию сезона...

Прокуратура Владимирской области взяла на контроль готовность лагеря «Икар» к открытию сезона летнего детского отдыха.Первый заместитель прокурора области Андрей Владимирович Жугин провел проверку готовности загородного оздоровительного лагеря «Икар» в Собинском районе к открытию сезона летнего детского отдыха.В проверочных мероприятиях приняли участие сотрудники прокуратуры области, Управления Роспотребнадзора, МЧС региона, директор лагеря.В ходе проверки установлено, что на территории лагеря имеются предметы, представляющие опасность для детей: камни, торчащие трубы, необработанные пни. А также в корпусах поврежден пол, тумбочки требуют ремонта. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Кроме того, зафиксированы нарушения требований пожарной безопасности: пожарные рукава не подсоединены к источнику.Прокуратура Владимирской области взяла на контроль устранение всех выявленных нарушений.Фото пресс-службы прокуратуры Владимирской области.