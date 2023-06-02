«Создать максимально приемлемые условия для развития туризма». Этими словами Дмитрий Наумов обозначил одну из ключевых тем на прошедшей 30 мая пресс-конференции. В качестве приоритетных

«Создать максимально приемлемые условия для развития туризма». Этими словами Дмитрий Наумов обозначил одну из ключевых тем на прошедшей 30 мая пресс-конференции. В качестве приоритетных задач, мэр города назвал развитие туристических маршрутов и организацию стоянок для транспорта. Дмитрий Наумов, глава г. Владимира Я вас уверяю, Владимир в топ -5, -10 периодически, он всегда там находится, практически