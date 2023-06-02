Режиссер культовой кинокомедии Женитьба Бальзаминова родился во Владимирской области. Его...

Режиссер культовой кинокомедии "Женитьба Бальзаминова" родился во Владимирской области.Его бессмертную кинокомедию "Женитьба Бальзаминова" знают все. А вот в биографии самого режиссера Константина Воинова еще много загадок. Можно ли считать его нашим земляком? Точку в спорных вопросах поставит Александр Сыпченко.- Миша, красота моя писанная, разрисованная, все ли ты здоров, а у нас все здоровы.Лето 1964 года, в кадре его величество Суздаль, именно этот город с его улочками и домами режиссер Константин Воинов выбрал местом съемок своей знаменитой комедии "Женитьба Бальзаминова".Настоящее имя режиссера - Константин Кац, свою фамилию он изменил на более простой и запоминающейся псевдоним "Воинов" еще в 30-х годах прошлого века. Родился будущий выдающийся комедиограф в Муроме 25 апреля 1918 года. В местной метрической книге архивистам удалось найти соответствующую запись. Правда, там дата указана согласно церковному летосчислению. Позднее это подтвердили и другие источники.Елена Пищулина, главный библиотекарь отдела литературы по искусству областной научной библиотеки:- Было интервью в газете "Культура", где сам Воинов, подтвердил что он родился в городе Муром и крестился он в тюремной церкви этого же города.Биографию Константина Воинова по праву можно считать выдающейся. Он был актером в московском драматическом театре Моссовета, театре эстрады. Режиссером ногинского театра. Знаковым для карьеры можно считать 1957-й, именно в этом году Воинов оставил сцену и ушел на "Мосфильм". Там режиссер и создаст, пожалуй, самую известную свою картину, которая принесет ему всесоюзную славу.Всего за 40 лет режиссерской карьеры Константин Воинов снимет более десятка фильмов, отличительной чертой которых будет непревзойденный юмор и звездный актерский состав. В биографии режиссера все еще остается немало тайн, сейчас владимирские архивисты пытаются разгадать- почему семья Кац более чем 100 лет назад решила перебраться в Муром.Александр Сыпченко, Александр Чунаев Вести-Владимир