Сетевой обзор: чем запомнится уходящая неделя жителям Владимирской области? Все дороги ведут в...

Сетевой обзор: чем запомнится уходящая неделя жителям Владимирской области?Все дороги ведут в сеть. Чем запомнится уходящая неделя жителям региона? Что обсуждали в интернет-пространстве? Чем делились? Эфир продолжит традиционный сетевой обзор. Я передаю слово Марии Платанюк.Очередная партия груза для наших защитников, медицинская перезагрузка, заплыв автомобилей, и ура, каникулы!Яркое сетевое за неделю - в первом летнем обзоре прямо сейчас.