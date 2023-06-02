Сильный дождь и резкое похолодание ожидается во Владимирской области 3 июня. По прогнозам...

Сильный дождь и резкое похолодание ожидается во Владимирской области 3 июня.По прогнозам синоптиков, во Владимирской области день будет пасмурным, пройдет сильный дождь. Ожидается резкое похолодание на 7 градусов. Температура воздуха днем до +17°C. Ночью столбик термометра опустится до +8°C.Ветер западный, 4м/с.Атмосферное давление в течение суток изменится от 741 до 748 мм ртутного столба.Народный прогноз погодыВ этот день почитается память равноапостольных царя Константина и матери его царицы Елены. В народе Елену (Олёну) называли Леносейкой, так как это было время посева льна. Наши предки заметили, если в этот день погода будет ненастной, то и осень будет такой. В это время уже отцветают сады. Продолжается цветение у малины, шиповника, рябины. Могут появляться и первые грибы: красноголовики, подберезовики, белые.Фото pxfuel.com