Смотрите Вести в 14.30: Почему во Владимирской области массово гибнут ясени?
Синее пламя.
В...
Смотрите "Вести" в 14.30: Почему во Владимирской области массово гибнут ясени?
Синее пламя.
В Суздальском районе в селе Барское Городище ввели новый газопровОд. Сколько домов в очереди на догазификацию?
Ясень - пень.
Во Владимирской области массово гибнут ясени. Кто уничтожает деревья и можно ли им помочь?
Знаковая миниатюра.
И домик в Крыму. Владимирские художники разместили еще одну миниатюру - на черноморском побережье.