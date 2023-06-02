Смотрите Вести в 14.30: Почему во Владимирской области массово гибнут ясени? Синее пламя. В...

Смотрите "Вести" в 14.30: Почему во Владимирской области массово гибнут ясени?Синее пламя.В Суздальском районе в селе Барское Городище ввели новый газопровОд. Сколько домов в очереди на догазификацию?Ясень - пень.Во Владимирской области массово гибнут ясени. Кто уничтожает деревья и можно ли им помочь?Знаковая миниатюра.И домик в Крыму. Владимирские художники разместили еще одну миниатюру - на черноморском побережье.