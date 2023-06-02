Смотрите Вести в 9 утра: В женской колонии появилась лечебная пещера.
Предстартовый сбор.
В...
Смотрите "Вести" в 9 утра: В женской колонии появилась лечебная пещера.
Предстартовый сбор.
В регионе началась подготовка к Единому дню голосования. И оно может стать первым дистанционным.
Галотерапия.
И страшно... полезную соляную пещеру открыли в головинской женской колонии. Подарок малышам из Дома ребенка.
Питомцы под крышей.
У бездомных собак и кошек приюта "Валента" - долгожданный переезд. Где будет их новый дом?