Смотрите Вести в 9 утра: В женской колонии появилась лечебная пещера. Предстартовый сбор. В...

Смотрите "Вести" в 9 утра: В женской колонии появилась лечебная пещера.Предстартовый сбор.В регионе началась подготовка к Единому дню голосования. И оно может стать первым дистанционным.Галотерапия.И страшно... полезную соляную пещеру открыли в головинской женской колонии. Подарок малышам из Дома ребенка.Питомцы под крышей.У бездомных собак и кошек приюта "Валента" - долгожданный переезд. Где будет их новый дом?