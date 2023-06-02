По предварительным данным, причиной случившегося стала неисправная электропроводка.

Спасатель МЧС пострадал при тушении бюро ритуальных услуг в Гусь-Хрустальном. Об этом сообщилиНапомним, что возгорание накануне 1 июня в 18-30. Огнём была охвачена площадь в 1500 квадратных метров. Ликвидацией пожара занимались 66 сотрудников МЧС и 20 единиц спецтехники. Потушить пламя удалось лишь к 7-20 утра 2 июня.Пострадал пожарный 19-ой ПСЧ города. Он госпитализирован с различными травмами. В результате ЧП сгорела внутренняя отделка, имущество и крыша здания, часть кровли здания судмедэкспертизы, хозяйственная постройка и четыре машины.По предварительным данным, причиной случившегося стала неисправная электропроводка.