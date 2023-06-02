Стала известна предварительная причина крупного пожара в городе Гусь-Хрустальный. Как мы уже...

Стала известна предварительная причина крупного пожара в городе Гусь-Хрустальный.Как мы уже сообщали ранее (1-го июня), произошел крупный пожар, площадью 1500 квадратных метров: https://vladtv.ru/incidents/145086/В 18:32 поступило сообщение о возгорании в бюро ритуальных услуг. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.Как стало известно, в результате пострадали внутренняя отделка, имущество и кровля здания ритуальных услуг. А также часть крыши здания судмедэкспертизы, хозяйственная постройка и 4 автомобиля.Пожарным удалось отстоять соседние строения: деревообрабатывающее производство и частные гаражи.Увы, пострадал пожарный 19-ой пожарно-спасательной части города Гусь-Хрустальный. Он госпитализирован в больницу с травмами.Дознаватель МЧС России устанавливает обстоятельства произошедшего.Предварительная причина пожара – аварийный режим работы электросети.К ликвидации пожара от МЧС России привлекалось 20 единиц техники и 66 человек личного состава.Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области