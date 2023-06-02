Обжаловать решение Арбитражного суда области вологодской компании не удалось. Речь о несостоявшейся поставке 5 новых троллейбусов для Владимира в рамках контракта. Напомним, он был

Обжаловать решение Арбитражного суда области вологодской компании не удалось. Речь о несостоявшейся поставке 5 новых троллейбусов для Владимира в рамках контракта. Напомним, он был расторгнут мэрией, потому что компания не выполнила своих обязательств в срок. Поставщик с решением городской администрации не согласился и подал в суд. Компания «Транс-Альфа» пыталась доказать, что долгожданные троллейбусы во Владимир