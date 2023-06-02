Экс-заведующего терапевтического отделения первой владимирской поликлиники обвиняют в коррупции, об этом сообщает прокуратура области. По версии обвинения, врач получал денежные

Экс-заведующего терапевтического отделения первой владимирской поликлиники обвиняют в коррупции, об этом сообщает прокуратура области. По версии обвинения, врач получал денежные вознаграждения за выдачу электронных сертификатов о вакцинации против Ковид-19. Пациенты давали доктору взятки от 5 до 30 тысяч рублей. Сами люди при этом не вакцинировались. Врач свою вину признал. Уголовное дело направлено в Ленинский районный