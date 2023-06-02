Протяжённость коммуникаций составляет около километра, они обеспечивают возможность подвода голубого топлива к 39 домовладениям и земельным участкам села.

Турчак и Авдеев ввели в эксплуатацию газопровод в Барском-Городище. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Владимирской области.Протяжённость коммуникаций составляет около километра, они обеспечивают возможность подвода голубого топлива к 39 домовладениям и земельным участкам села. На сегодняшний день в Барском-Городище принято 12 заявок на догазификацию, все они переведены в договоры, 9 из них уже исполнены – инженерные сети построены до границ земельных участков. Три дома – уже подключены.Ведётся проектирование ещё одного внутрипоселкового газопровода протяжённостью около 1,2 км, который позволит подвести газ ещё к 36 участкам. Строительно-монтажные работы запланированы на 4-й квартал 2023 года.Трубы в рамках программы социальной догазификации бесплатно подводят до границ земельных участков жителей.