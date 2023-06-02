У Суздаля будет именной воздушный шар. Подарок к юбилею Суздаля - в телеграм-канале губернатора...

У Суздаля будет именной воздушный шар.Подарок к юбилею Суздаля - в телеграм-канале губернатора Александра Авдеева началось голосование за воздушный шар с символикой древнего города.Каждое лето в Суздале проходит фестиваль воздухоплавания. В небо взмывают аэростаты с названиями разных городов, и теперь среди них появится шар Суздаля. На выбор владимирцам предложили три варианта дизайна, но желающие могут предложить свой. Голосование продлится до 13-го июня.