Напомним, дело произошло 22 апреля в поселке Балакирево. Отец ребенка узнал, что у сына произошел конфликт с 15-летним подростком. Мужчина заставил 10-летнего мальчика избить обидчика битой. При

Напомним, дело произошло 22 апреля в поселке Балакирево. Отец ребенка узнал, что у сына произошел конфликт с 15-летним подростком. Мужчина заставил 10-летнего мальчика избить обидчика битой. При этом, отец держал потерпевшего, чтобы тот не мог сопротивляться. В присутствии других детей мальчик нанес подростку несколько ударов, в результате чего пострадавший получил ушибы и ссадины. Видео попало