Ему предъявлено обвинение по двум статьям: причинение вреда здоровью и вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.

В Александрове осудят отца, который сына избить подростка битой. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.По версии следствия, вечером 22 апреля в поселке Балакирево на стадионе «Рубин» между детьми произошёл . Ребята играли в футбол, а потом повздорили. Разозлившись, один из мальчиков ушёл, но потом вернулся на поле вместе с «защитником». Вместо того, чтобы разобраться в ситуации, папаша решил вопрос силой. По указанию отца 10-летний мальчик нанёс несколько ударов по туловищу и ногам 15-летнего юноши. При этом взрослый держал потерпевшего, пока его сын наносил удары.Отцу предъявлено обвинение по двум статьям: причинение вреда здоровью и вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.Злоумышленник свою вину. Суд отправил его под домашний арест. Уголовное дело рассмотрит Александровский городской суд.