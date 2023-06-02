В библиотеках Владимира впервые пройдёт «Ночь географии». Как сообщает пресс-служба регионального...

В библиотеках Владимира впервые пройдёт «Ночь географии».Как сообщает пресс-служба регионального Правительства, 2-го июня (с 18.00 до 21:00) во Владимирской областной научной библиотеке будет проходить «Ночь географии».Участники мероприятия смогут познакомиться с результатами современных исследований и последними достижениями в области географии, погрузиться в мир самобытной культуры проживающих в России народов.В программе «Ночи географии» – игровой маршрут «Как наш земляк Лазарев открыл Антарктиду», рассказ председателя Союза краеведов Владимирской области, доктора исторических наук, профессора - Андрея Тихонова. А также старшего преподавателя кафедры истории, археологии и краеведения Гуманитарного института ВлГУ - Владимира Котлецова («О путешествии в Карачаево-Черкесскую Республику»).Сергей Асташев и Сергей Гусев поделятся впечатлениями о ярком, полном приключений и опасностей путешествии - «Поход к Новой Земле».А в Областной библиотеке для детей и молодёжи на проспекте Строителей, 23 в 18:00 писатель (краевед) Николай Скулов и фотограф (видеограф) Владимир Никонов расскажут гостям «Ночи» о своей экспедиции в Мещёру. Гостям «Ночи географии» покажут фильм, снятый во время путешествия.Вход на все площадки акции – бесплатный, читательский билет не требуется.Фото: pxfuel.com; Правительство Владимирской области