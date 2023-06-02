На пожаре в бюро ритуальных услуг огонь перекинулся на кровлю здания судмедэкспертизы. Тела умерших не пострадали, сообщили в МЧС. Сообщение о пожаре поступило спасателям 1 июня в 18:32.

На пожаре в бюро ритуальных услуг огонь перекинулся на кровлю здания судмедэкспертизы. Тела умерших не пострадали, сообщили в МЧС. Сообщение о пожаре поступило спасателям 1 июня в 18:32. Загорелось бюро ритуальных услуг на улице Севастопольской. Когда сотрудники МЧС прибыли на место, крыша здания уже полыхала. Чтобы потушить масштабный пожар, спасатели сформировали 4 звена газодымозащитной службы.