Сообщение о пожаре поступило спасателям 1 июня в 18:32. Загорелось бюро ритуальных услуг на улице Севастопольской. Когда сотрудники МЧС прибыли на место, крыша здания уже полыхала. Чтобы

Сообщение о пожаре поступило спасателям 1 июня в 18:32. Загорелось бюро ритуальных услуг на улице Севастопольской. Когда сотрудники МЧС прибыли на место, крыша здания уже полыхала. Чтобы потушить масштабный пожар, спасатели сформировали 4 звена газодымозащитной службы. Огонь удалось ликвидировать, площадь пожара составила 1500 квадратных метров. Сгорела внутренняя отделка, имущество, кровля здания бюро ритуальных услуг. Также