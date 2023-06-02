В поликлинике на улице Калинина загорелся кабинет терапевта. Сообщение о пожаре поступило 31 мая в 13:16, сообщают в МЧС. К приезду пожарных наблюдалось задымление на втором этаже. Пациентов и

В поликлинике на улице Калинина загорелся кабинет терапевта. Сообщение о пожаре поступило 31 мая в 13:16, сообщают в МЧС. К приезду пожарных наблюдалось задымление на втором этаже. Пациентов и сотрудников срочно эвакуировали из здания. Спасатели не дали огню распространиться и потушили пожар на площади 3 квадратных метра. Информация о погибших и пострадавших не поступала. Причины