Погибших и пострадавших нет. Дознаватель устанавливает причину ЧП.

В Гусь-Хрустальном сгорело бюро ритуальных услуг площадью 1500 кв. метров. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Владимирской области.В 18-32 1 июня поступило сообщение о возгорании на улице Севастопольской. На место выехали 20 единиц техники и 66 человек личного состава. Полыхала крыша здания. Пожарные сформировали четыре звена газодымозащитной службы для разведки и тушения пламени. В 07-20 подразделения полностью ликвидировали огонь на площади 1500 квадратов.Погибших и пострадавших нет. Дознаватель устанавливает причину ЧП.