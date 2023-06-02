Приговор может быть обжалован.

В Киржаче подростка приговорили к 5 годам тюрьмы за убийство мужчины. Об этом рассказали в пресс-службе Киржачского районного суда.В октябре прошлого года юноша, находясь около теплотрассы в микрорайоне Красный Октябрь, встретил знакомого, к которому испытывал неприязнь. Парень начал избивать его. Жертва получила удар кулаком в лицо, а после этого палкой и ногами по телу. В это время мимо шёл прохожий, мальчишка испугался и убежал.Через некоторое время он вернулся к месту драки, но уже вместе с другом. Товарищи нашли пострадавшего и забили до смерти. Всего потерпевшему нанесли не менее 82 ударов, от которых он скончался на месте трагедии.Зачинщик попал на скамью подсудимых. Обвиняемый заявил, что убивать никого не хотел, но признал, что смерть наступила по его вине. Следующие пять лет душегуб проведёт в воспитательной колонии. Его сообщник избежал наказания из-за совсем юного возраста.Приговор может быть обжалован.