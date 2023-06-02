Идет построение ОМОНа. Начальник ходит по плацу с проверкой. Один ОМОНовец опаздывает. Тут он прибегает и становится в строй. Начальник подходит к нему: "Почему опаздываем? Доложить!!!"
- "Понимаете, я как обычно встал в 6 утра, сделал пробежку 30 км, отжался 150 раз..."
- "Ну! Так что дальше?"
- "...Натянул черную маску на голову, одел камуфляж, нацепил бронежилет, повесил автомат на шею..."
- "Дальше, дальше что?!!!"
- "...засунул пистолет в кабуру, нож в берцу, повесил на пояс наручники и резиновую дубинку и только собрался из дома выбигать случайно посмотрел в зеркало и ... обосрался! :-((
еще анекдот!