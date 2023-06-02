Она признана виновной в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщили в прокуратуре. В декабре прошлого года женщина вместе с сожителем распивала

Она признана виновной в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщили в прокуратуре. В декабре прошлого года женщина вместе с сожителем распивала спиртные напитки в квартире в деревне Губино. В какой-то момент алкогольные посиделки переросли в словесный конфликт. Пока мужчина лежал на диване, его сожительница схватила нож, подошла и несколько раз ударила