Самовольные постройки были обнаружены в Лакинске.

Во Владимирской области снесли 21 незаконный деревянный сарай. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры.Самовольные постройки в Лакинске выявлены чиновниками ещё 2020 году. Большая часть находилась в аварийном состоянии. Власти приняли решение о демонтаже сооружений, но в срок конструкции так и не убрали.За дело взялась прокуратура, которая подала иск против администрации города и выиграла процесс. Сейчас территория зачищена. Мэрию даже заставили убрать мусор, образовавшийся во время работ.