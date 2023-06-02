Четырехэтажное здание музея спроектировано в стиле необрутализма.

Четырехэтажное здание музея спроектировано в стиле необрутализма.Москва – современный многомиллионный мегаполис, по уровню жизни не уступающий многим европейским столицам. При это она славится богатой историй, а власти прикладывают огромные силы для сохранения исторического наследия. В городе действуют множества уникальных музеев, а в скором времени появится еще один.В районе Хамовники построят музей истории Новодевичьего монастыря. Филиал Государственного исторического музея расположится по адресу Лужнецкий проезд, дом №15, то есть в непосредственной близости от объекта всемирного культурного наследия "Ансамбль Новодевичьего монастыря".Значительная часть экспозиции нового комплекса будет посвящена истории не только самого Новодевичьего монастыря, но и в целом истории взаимодействия государства и церкви. Музей займет четыре этажа. Здание спроектировано в стиле необрутализма.Архитектурной изюминкой нового комплекса станет шести-семиметровая консоль и световым фонарем на кровле. Как рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, в качестве цветовых решений проекта выбрано сочетанием белого и терракотового оттенков."Проект, разработанный ТПО "Резерв", отличается новаторскими идеями. В основу архитектурного образа музея заложен монументальный дух брутальных стен и башен Новодевичьего монастыря с характерным контрастным сочетанием белого и терракотового оттенка", – отметил чиновник.Для отделки здания будут использованы керамические глазурованные панели темных оттенков, а также фиброцементные панели белого цвета и стеклофибробетонные плиты с контррельефным изображением Новодевичьего монастыря. Общая площадь музея составит порядка десяти тысяч квадратных метров.Как подчеркнул главный архитектор проекта Алексей Бородушкин, перед специалистами стоит задача не только создать уникальный выставочный комплекс, но и использовать самые современные инженерные решения и стратегии по организации общественного пространства с учетом локации объекта.Так, многие композиционные решения отвечают требованиям внутренней функциональности. К примеру, специалисты с помощью углубления и светопрозрачных конструкций четко укажут посетителям главный вход. Направленный в сторону Новодевичьего монастыря балкон укажет на концептуальную связь двух комплексов.